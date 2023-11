Neue Präsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer im Transit-Spagat

Keine 20 Stunden sind zwischen dem Rücktritt von Christoph Walser (ÖVP) am Freitag und der Klärung seiner Nachfolge als Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer vergangen. Die Weichen dafür, dass EU-Abgeordnete Barbara Thaler (ÖVP) übernimmt, sollen bereits gestellt gewesen sein, als die Gremien des in der Kammer tonangebenden Wirtschaftsbunds diese Personalie am Samstag abgesegnet haben.

Bei der Antrittspressekonferenz der 41-Jährigen wurde das freilich in Abrede gestellt. Wirtschaftsbundobmann und ÖVP-Nationalrat Franz Hörl nutzten dabei zunächst aber noch einmal die Gelegenheit, um Walser für seine Tätigkeit als Wirtschaftskammer-Präsident Rosen zu streuen.

Finanzstrafdelikte

Der sieht sich, wie berichtet, mit Ermittlungen wegen Finanzstrafdelikten rund um sein Transportunternehmen konfrontiert. „Menschen machen Fehler“, erklärte Thaler zu der Causa, die sie aber ansonsten nicht groß kommentieren wollte. „Ich war genauso überrascht wie viele andere.“

