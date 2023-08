Sensation: Österreicher baute das erste Windrad weltweit bereits vor 140 Jahren

Es soll tatsächlich ein Österreicher gewesen sein, der weltweit als Erster mit einer Windkraftanlage Strom erzeugte, wie Dokumente, die der französische Windexperte Philippe Bruyerre kürzlich entdeckte, zeigen. Das erste Windrad zur Stromerzeugung wurde demnach im Jahr 1883 auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung in Wien von Josef Friedländer präsentiert. "Österreich ist die Wiege der elektrischen Windkraftnutzung. Die Geschichte der Windenergie muss neu geschrieben werden. Wir können heuer also 140 Jahre Windkraftnutzung in Österreich feiern", so Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, über die neuen Erkenntnisse.

➤ Mehr lesen: Endlich verständlich: Wie Wind zu Energie wird