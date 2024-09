Mehr als 1.000 Unfälle pro Jahr: Wie sicher ist die Bahn?

Mittlerweile werden bereits über 1.000 Unfälle und mehr als 3.000 Störungen jährlich registriert - dazu gehört etwa das Überfahren von Haltesignalen. Wurde bei den ÖBB im Jahr 2011 noch in einem internen Bericht Alarm geschlagen, weil die Zahl der missachteten Signale von elf auf 25 stieg, so waren es im gesamten Streckennetz zuletzt bereits über 300.

Eisenbahnbehörde sucht seit Jahren die Ursachen

Noch erschreckender sind die Hintergründe. Seit es 2017 und 2018 eine vom Verkehrsministerium als "signifikant" bezeichnete Unfallserie wegen Signalüberfahrungen mit einem Toten und 100 Verletzten gab, untersucht die Oberste Eisenbahnbehörde die Ursachen. Sechs Jahre später weiß man noch immer nicht, warum so viele Signale überfahren werden, heißt es in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler an die SPÖ.

Inzwischen gab es weitere derartige schwere Unfälle wie etwa den Zusammenstoß zweier Gefahrengutzüge im Burgenland. Die Folge waren 20 Millionen Euro Sachschaden, ein Regionalzug passierte nur Sekunden vor den Zugsentgleisungen die Unfallstelle (mehr dazu hier). Insgesamt werden jedenfalls 71 Bahnunternehmen und 30 Eisenbahnschulen mit etwa 60.000 Mitarbeitern von elf Beamten kontrolliert, wobei lediglich fünf davon Verfahren führen dürfen. 138 Verfahren und Beschwerden sind laut Gewessler aktuell unbearbeitet, darunter etwa jenes zu den missachteten Signalen. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle im Ministerium (SUB) hatte es da einfacher - sie hat im Vorjahr überhaupt nur bei einem der über tausend Bahnunfälle eine genauere Untersuchung eingeleitet. Die restlichen Vorfälle würden keine Erkenntnisse zur Verbesserung der Eisenbahn-Sicherheit bringen, meint die SUB.

Vida kritisiert die hohe Zahl an Überstunden Bahngewerkschafter Gerhard Tauchner fordert jedenfalls mehr qualifiziertes Aufsichtspersonal, schnellere Verfahren, die Einbeziehung der Personalvertretung in die Aufsichtsverfahren sowie mehr Kontrollen: "Vielen der gemeldeten Verstöße wird nur mit Verzögerung nachgegangen, das ist unhaltbar und gefährdet die Sicherheit des Bahnsystems massiv."

"Die Gründe für Signalüberfahrungen lassen sich fest machen an der hohen Arbeitsbelastung, den explodierenden Überstunden, dem Personalmangel und auch an Mängeln bei der Aus- und Weiterbildung", meint der Vida-Mann. "Hätte die Eisenbahnbehörde mehr qualifiziertes Aufsichtspersonal, um allen Vorfällen wirklich im Detail nachzugehen, würde sie auch die Gründe finden."

ÖBB sehen eine Steigerung der Sicherheit Ganz anders sehen es die ÖBB, die einen Anteil von 84 Prozent am gesamten Bahnverkehr haben. "Aus einem Anstieg der Meldungen an die SUB kann keine Verschlechterung der Sicherheitsleistung abgeleitet werden", sagt Sprecher Daniel Pinka. "Eine höhere Anzahl von Meldungen ergibt sich aus mehreren Faktoren, welche unter anderem auch ein Zeichen für eine Weiterentwicklung des Systems Bahn darstellen. Neben dem Anstieg der geleisteten Zugkilometer, einem Anstieg der am Netz agierenden Bahnunternehmen, der technischen Entwicklung der Bahn hinsichtlich Zentralisierung, Fernsteuerung, Automatisierung und Digitalisierung, welche es nunmehr ermöglich, relevante Informationen und Meldungen engmaschiger zu erfassen, ist es aber auch ein Zeichen für eine steigende Sicherheitskultur, die eine bessere Meldemoral fördert."

Die ÖBB betonen, dass sie sich in Europa im vergangenen Jahrzehnt in zahlreichen Sicherheitsstatistiken verbessert habe, jene der SUB sei nicht aussagekräftig. Bei den Toten und Schwerverletzten pro Zugkilometer liege Österreich mittlerweile bereits an 7. Stelle von 26 Ländern. Und Pinka weiter: "Der größte Stellhebel für wesentliche Verbesserungen liegt nicht nur für die Sicherheit, sondern auch bezüglich Qualität und Zuverlässigkeit des Bahnbetriebes im weiteren Fortschritt der Technologisierung, der Digitalisierung und der Automatisierung zur Unterstützung der Mitarbeiter.