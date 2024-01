ÖBB-Millionen: Wo Bahnreisende das Bauprogramm spüren

Für acht Monate dicht

8.371 Meter lang, seit 1909 in Betrieb, ab November 2024 komplett gesperrt: So lässt sich die größte Baustelle der ÖBB im Jahr 2024 zusammenfassen, jene der Totalsperre des Tauerntunnels zwischen den Bundesländern Kärnten und Salzburg.

Sowohl für Personen- als auch Güterverkehr heißt es zwischen 18.11.2024 und 13.7.2025 „nichts geht mehr“. Reisende müssen mit spürbar längeren Fahrzeiten rechnen. Und wer glaubt, dass es das dann war, der irrt. Denn die Tauerntunnelsperre ist nur die erste von zwei Bauetappen. Die zweite ist 2029/30 geplant. Für die Bewohner des Möll- und Gasteinertals eine Herausforderung.

Koralm

Die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt befindet sich indes im Zielsprint. Während der Kärntner Abschnitt für den Nahverkehr bereits in Betrieb genommen wurde, werden in der Steiermark bis Ende des Jahres alle Hauptbautätigkeiten abgeschlossen. Beim Semmering-Basistunnel gehen die Arbeiten ebenfalls mit Hochtouren voran.

Als „Arbeit an der Hauptschlagader Österreichs“ bezeichnen die ÖBB die Modernisierung der Westbahn zwischen Wels und Linz in Oberösterreich. Derzeit in Planung ist der Bereich vom Linzer Verschubbahnhof bis zur Signalbrücke im Osten des Linzer Hauptbahnhofs, bereits in Bau sind der Bereich westlich von Linz und jener von Marchtrenk bis Wels. Mitte dieses Jahres starten die Arbeiten zwischen Linz und Marchtrenk, die nötigen Bescheide liegen vor.