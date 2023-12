ÖBB-Fahrplanwechsel: Keine direkten Züge mehr zwischen Klagenfurt - Wien

Es war das Gesprächsthema in Wagen 21 des Railjet 691 am Dienstagmorgen am Weg nach Wien. "Wie, der fährt jetzt nicht mehr direkt nach Wien", zeigte sich ein Reisender erstaunt.

➤ Mehr lesen: 8 Monate kein Zugverkehr zwischen Kärnten und Salzburg: Es wird noch heftiger

Denn der eigentlich direkt geführte Zug endet seit dem ÖBB-Fahrplanwechsel vom 10. Dezember nun in Salzburg. Weiterreisende nach Wien sind gezwungen, umzusteigen.