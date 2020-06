Oberösterreicher brachte Freund im Drogenrausch mit zur Polizei

Eigentlich wollte ein 36-Jähriger am Sonntagvormittag in Kirchschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) seinem Freund aus der Patsche helfen, da dieser bei einer Polizeikontrolle keinen Führerschein vorweisen konnte. Am Ende musste der Mühlviertler jedoch selbst seinen Schein abgeben.

Wie die Polizei berichtete, hatte man einen 34-jährigen Mann auf seinem Motorrad angehalten, der bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen konnte. Er habe ihn daheim vergessen, teilte der Mann den Beamten mit und bat einen Bekannten, ihn mit dem Auto dorthin zufahren, um das Dokument zu holen. Doch die beiden kamen mit leeren Händen zurück zu den Ordnungshütern - der 34-Jährige hatte auch gar keinen Führerschein besessen, stellte sich heraus. Dieser war ihm bereits entzogen worden. Die Beamten bemerkten allerdings eine Beeinträchtigung des Chauffeurs durch Drogen. Der Amtsarzt bestätigte den Verdacht nach der klinischen Untersuchung. Auch dem 36-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein abgenommen.