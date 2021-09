Oberösterreich und Graz wählen: Wie meine Stimme zählt

Am Sonntag wird gewählt: In Graz der Gemeinderat, in Oberösterreich 438 Gemeinderäte plus Bürgermeister und Landtag. Insgesamt sind mehr als 1,3 Millionen Bürger aufgefordert, ihr Kreuz auf dem Stimmzettel zu machen.

Doch wie geht das richtig? Was darf man – und was darf man in einer Wahlkabine nicht? Und vor allem: Was mache ich währenddessen mit meinem Hund?