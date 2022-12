Ob Zug oder Auto: Das Weihnachtswochenende bringt viel Verkehr

„Alle, die mit uns fahren wollen, werden das auch können“, sagt Volpert. Eine Sitzplatzreservierung sei dabei zwar empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig. Ab 27. Dezember rechnet man bei der Westbahn wieder mit einer Entspannung der Verkehrslage.

Transitverkehr Richtung Osten

Aber auch abseits der Gleise ist zu Weihnachten mit viel Verkehr zu rechnen. Besonders der Transitverkehr von Deutschland Richtung Ungarn und weiter Richtung Osten könnte zu Kolonnenverkehr zwischen Suben über Innkreis-, West-, Außenring-, und Ost Autobahn Richtung Nickelsdorf führen, sagt Harald Lasser vom ÖAMTC. Los gehe es damit bereits am Donnerstag.

Zufahrt zu den Skigebieten

In den Skigebieten – vor allem in Tirol und Vorarlberg – sei ebenfalls mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Der beginnt voraussichtlich aber erst am Sonntag, 25. Dezember, sagt Lasser. „Die Zufahrt zu den Skigebieten hat aber nur regionale Bedeutung und die Menschen vor Ort sind daran meist schon gewöhnt.“

Wie jedes Jahr zu Weihnachten sei auf den Straßen insgesamt viel los, „größere Dramen“ sollte es laut Lasser aber nicht geben. Mit durch Unfälle oder Pannen verursachten Staus sei aber jederzeit zu rechnen.

Gestiegene Kosten

Generell zeichne sich aber auch ab, dass weniger Menschen als sonst über die Weihnachtsfeiertage in den Urlaub fahren, sagt Lasser. Grund dafür seien die Teuerungen.

Teuer waren in diesem Jahr auch die Spritpreise. Erstmals überhaupt wurde heuer die 2-Euro-Grenze überschritten. "Dazwischen lag wegen des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine das turbulenteste Spritpreisjahr seit der ersten Ölkrise im Jahr 1973. Noch nie war die Differenz zwischen Höchst- und Tiefstpreis mit rund 70 Cent so groß wie heuer", rechnet VCÖ-Experte Michael Schwendinger vor.

Rund 1,40 Euro kostet derzeit ein Liter Eurosuper in Österreich - und damit ist der Preis wieder dort, wo er am Beginn des Jahres war.

Die Sitzplatzreservierung in den ÖBB-Zügen kostet übrigens drei Euro pro Fahrt. In der Westbahn dagegen 7,90 Euro – mit dem Klimaticket kann man in der Westbahn aber gratis reservieren.