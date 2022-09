Westbahn fährt ab 11. Dezember von Wien nach Innsbruck

Die mehrheitlich private Westbahn wird ab Dezember mehrmals täglich von Wien auch nach Innsbruck fahren. Der geplante Start der neuen Direktverbindung soll am 11. Dezember stattfinden, auf den Tag genau elf Jahre nach der Jungfernfahrt der Westbahn, teilte das Bahnunternehmen am Mittwoch in einer Presseaussendung mit.

Drei Verbindungen von Wien nach Innsbruck sowie retour soll es täglich geben. Zusätzlich zu den Haltestellen zwischen Wien und Salzburg wird auf dem Weg in die Tiroler Landeshauptstadt auch in Kufstein und Wörgl ein Stopp eingelegt, so das Unternehmen. Von Salzburg bis Kufstein fahren die Züge ohne Halt über das deutsche Eck.

Vom Westbahnhof werden die Züge jeweils um 7.08 Uhr (Ankunft Innsbruck um 11.29 Uhr), 11.08 Uhr (Ankunft Innsbruck um 15.29 Uhr) und 17.08 Uhr (Ankunft Innsbruck um 21.29 Uhr) abfahren. Retour Richtung Wien geht es ab Innsbruck täglich um 6.31 Uhr (Ankunft Wien Westbahnhof um 10.52 Uhr), um 12.31 Uhr (Ankunft Wien Westbahnhof um 16.52), und um 16.31 Uhr (Ankunft Wien Westbahnhof um 20.52 Uhr).

Gratis Sitzplatzreservierung für Klimaticket-Besitzer

„Es gab in den letzten Jahren häufig Anfragen aus den Bundesländern westlich von Salzburg, wann die WESTbahn dort auch endlich hinfahren wird. Wir freuen uns sehr, dass wir die neue Direktverbindung nach Tirol nun aufnehmen können", sagt Thomas Posch, Geschäftsführer der Westbahn.

Tickets für die neue Verbindung sind ab sofort bei der Westbahn verfügbar. Ab 18,99 Euro sei man mit dem "WestSuperpreis" bereits dabei. „Natürlich wollen wir auch alle gültigen Verbundtickets im Abschnitt Innsbruck – Kufstein akzeptieren. Dazu führen wir mit dem Verkehrsverbund Tirol konstruktive Gespräche und gehen davon aus, dass es bis zum Fahrplanwechsel eine Lösung geben wird“, sagt Posch.

Kliamticket-Besitzer sollen die "Comfort Class" ohne Aufpreis benutzen dürfen und zusätzlich täglich kostenfrei ihren Sitzplatz reservieren dürfen, teilt das Unternehmen mit.