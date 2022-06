Run auf die Schiene: Westbahn vergibt ab sofort Mitfahrgarantie

Das Klimaticket, die durch die Corona-Pause gesteigerte Reiselust und die höheren Spritpreise für Autofahrer: All das hat einen Run auf die Schiene ausgelöst.

Die ÖBB sind durch den Ansturm ordentlich ins Trudeln und in die Kritik geraten. An starken Reisewochenenden mussten immer wieder Passagiere ohne Reservierung aus überfüllten Waggons komplementiert werden. Für Pfingsten sollen wieder Verstärkerzüge für Entlastung sorgen.

"Kein Zurücklassen am Bahnsteig"

Während die ÖBB ihre Passagiere bitten, Plätze zu reservieren und die Tagesrandzeiten zu vermeiden, geht die Westbahn in die Offensive. „Wir werden eine Mitfahrgarantie starten. Bei uns gibt es keine Zugräumungen und kein Zurücklassen von Kunden am Bahnsteig, weil der Zug zu voll ist“, macht Geschäftsführer Thomas Posch Werbung in eigener Sache.