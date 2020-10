Nur die Steiermark ist ohne orangen Fleck

Viel Orange in Niederösterreich

Anders die Situation in Niederösterreich. Dort finden sich 14 der 20 Bezirke auf Orange. Mancherorts herrscht aber Unverständnis. LH-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Königsberger-Ludwig (SPÖ) forderten von Minister Rudolf Anschober, beim Rückschalten der Farben in Landbezirken rascher zu reagieren, wenn es dort deutlich bessere Zahlen als in Städten gibt.

Scheibbs blieb auf orange, obwohl es in NÖ bei den relativen Zahlen im Siebentageschnitt Zweitbester war. Vor einer Woche gab es am Spitzentag insgesamt 45 Infizierte, diesen Donnerstag nur noch 15.