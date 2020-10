Keine einheitlichen Vorgaben bei Corona-Ampel-Rotschaltungen

Falls es bei der Corona-Ampel zu Rotschaltungen erster Regionen kommt, gibt es keine einheitlichen Vorgaben, welche Maßnahmen umzusetzen sind. Vielmehr entscheiden die Landeshauptleute bzw. die Bezirksverwaltungsbehörden (BVB) in enger Absprache mit dem Gesundheitsministerium über das weitere Vorgehen, wie es aus dem Ministerium gegenüber der APA hieß.

Der Grund für dieses Vorgehen ist, dass in den verschiedenen Regionen oft verschiedene Maßnahmen gesetzt werden müssen, um Ausbrüche einzudämmen. Die Behörden an Ort und Stelle könnten diese am besten abschätzen.