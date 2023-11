Nur 43 Prozent der Österreicher vermeiden Abfall: Über 60-Jährige Spitzenreiter

Besonders die jüngste Generation müsse noch stärker sensibilisiert werden, hieß es in der Aussendung vom Mittwoch. Nur 28 Prozent der 14- bis 19-Jährigen ist es demnach wichtig, die eigene Abfallmenge zu reduzieren. "Wer Verpackungen meidet bzw. reduziert, Mehrweg-Flaschen verwendet, mit Lebensmitteln achtsam umgeht und Produkte so lang wie möglich nutzt, bevor sie entsorgt werden, leistet bereits einen großen Beitrag für unsere Umwelt und entlastet die eigene Geldbörse", sagte Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB.

Nur besorgen, was tatsächlich benötigt wird

36 Prozent der Befragten gaben etwa an, dass sie stets mit einer Liste einkaufen gehen, um nur das zu besorgen, was auch tatsächlich benötigt wird. Jeder Vierte greift laut Studienergebnissen bevorzugt zu unverpackten Lebensmitteln, ganz besonders Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren. Weil vielen Teenagern der Klima- und Umweltschutz wichtig sei, müsse die Motivation zur Abfallvermeidung noch stärker erhöht werden, so Jüly.

