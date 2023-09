Spitäler verschwenden Lebensmittel

Fast ein Drittel des Essens in Krankenhäusern landet in den Mistkübeln. Allein dadurch entstehen 20.000 Tonnen Lebensmittel. Mit dieser Menge könnte eine ganze Kleinstadt zwei Jahre lang ernährt werden, hieß es heute in einer Pressekonferenz zum Welttag gegen Lebensmittelverschwendung. „United Against Waiste“ hat eine Erhebung in 47 Spitälern gemacht und dann auf alle 264 Krankenhäuser Österreichs hochgerechnet. Es entsteht pro Haus ein Jahresverlust von über 400.000 Euro.