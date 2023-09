Tag gegen Lebensmittelverschwendung: Essen ist nicht für die Tonne

Sparen beim Einkauf

Dass ein Umdenken nicht nur für die Umwelt, sondern auch für das eigene Geldbörsel Sinn macht, zeigt eine Rechnung, die die niederösterreichischen Umweltverbände anstellen: Würde man nämlich den Wert der weggeworfenen Lebensmittel mit den aktuellen Supermarktpreisen vergleichen, ergeben sich 300 Euro pro Haushalt und Jahr, die in Niederösterreich im Müll statt auf dem Sparkonto landen.

Die Gründe, warum überhaupt so viele Lebensmittel im Müll landen, hat man bei der Natur- und Umweltschutzorganisationen WWF erhoben. So spiele etwa der Faktor Zeit eine große Rolle: 50 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher gaben an, dass Zeitmangel der Hauptgrund sei, warum es zu Lebensmittelverschwendung komme. Oft wurde auch der falsche Lagerplatz als Problem genannt oder fehlende Kochideen, um Reste zu verarbeiten.

Viele gaben auch an, dass sie unsicher seien, was das überschrittene Mindesthaltbarkeitsdatum betrifft. Besonders oft wir noch genussfähiges Brot sowie Gebäck weggeworfen. Auch Obst und Gemüse wird häufig verfrüht aussortiert. Diese Produktgruppen machen insgesamt sogar mehr als die Hälfte an vermeidbaren Lebensmittelabfällen in den landesweiten Küchen aus, heißt es im Bericht des WWF.