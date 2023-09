Honig, Eier, Vögel, Fleisch: Zoll fand 1,5 Tonnen Lebensmittel

Ein groß angelegter Schmuggel ist kürzlich an einer Raststätte der Inntalautobahn (A12) in Tirol aufgeflogen. Zwei Albaner schmuggelten in einem Kleintransporter insgesamt 1,5 Tonnen an Lebensmitteln - unter anderem 654 Kilo Rind- und Lammfleisch und 885 Kilo Gemüse, vorwiegend Tomaten, Paprika und Gurken.

Auch 520 Zigaretten, 52 Liter Alkohol und sogar fünf lebende Tauben wurden entdeckt, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit.

