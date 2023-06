89 Reptilien im Koffer: Schmuggel nach Österreich nimmt zu

Der 50-Jährige reiste von der Hauptstadt Addis Abeba nach Österreich und kam in den Mittagsstunden am Flughafen Wien an. Als er die Gepäckabfertigungshalle durch den Ausgang für Reisende ohne deklarierungspflichtige Waren verließ, kontrollierten die Beamten den Mann.

In seinem Gepäck wurden schließlich drei Transportboxen mit den Reptilien gefunden. Die Tiere wurden daraufhin dem Zoo Schönbrunn - in bereits sichtbar schlechtem Gesundheitszustand übergeben.