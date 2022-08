Nur 3.523 Neuinfektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag wurden 3.523 Neuinfektionen in Österreich registriert. Die Zahl liegt unter dem 7-Tage-Schnitt von 6.045 Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 475,42.

Damit sinkt die Zahl der aktiven Corona-Fälle auf 82.136. Hervor sticht die Zahl der durchgeführten Tests der vergangenen 24 Stunden - es wurden nur 12.375 neue PCR-Tests eingemeldet. Dabei fehlen die Testungen in Wien, aufgrund von technischer Schwierigkeiten konnten am Montag in Wien nämlich keine Testungszahlen veröffentlicht werden.

Aufgrund der geringen Zahl an Testungen, ergibt sich eine sehr hohe Positivrate von 28,47 Prozent.

Von Sonntag auf Montag wurde nur ein neuer Todesfall gemeldet. Damit sind bisher österreichweit 19.200 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben.