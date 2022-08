Schwangere mit hohem Risiko für schweren Covid-Verlauf

Der zeitliche Ablauf: In der ersten Erhebungsperiode stieg das Risiko für eine stationäre Aufnahme innerhalb von vier Wochen nach positivem Covid-19-Test von fünf Prozent (erstes Schwangerschaftsdrittel) auf 22 Prozent (drittes Schwangerschaftsdrittel). Das Risiko für eine Covid-19-Pneumonie erhöhte sich von weniger als zwei Prozent auf etwa 14 Prozent (Intensivstation bzw. künstliche Beatmung: von weniger als 0,3 auf sieben Prozent). Von den vier Todesfällen unter den werdenden Müttern entfielen drei auf Frauen im dritten Schwangerschaftsdrittel.

Die Wissenschafter verglichen dann die beiden Beobachtungsperioden (März bis August 2021/Jänner bis Juni 2022). Dabei zeigte sich zunächst, dass die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 auch für Schwangere offenbar weniger risikoreich ist. Die Experten: "Unter Ungeimpften war in Periode 2 der Anteil der wegen Covid-19 stationär behandelten Schwangeren um etwa ein Viertel geringer als in Periode 1. Auch hatten weniger Frauen eine Pneumonie, beziehungsweise die Notwendigkeit einer intensivmedizinischen Behandlung oder invasiven Beatmung, und wurden weniger Frauen wegen Covid-19 entbunden. Keine der Frauen in Periode 2 ist verstorben. Geimpfte hatten im Vergleich zu ungeimpften Frauen aus Periode 2 eine niedrigere Hospitalisations- und Pneumonie-Rate sowie eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, wegen Covid-19 entbunden zu werden."