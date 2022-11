Der November war bis dato um 2,6 Grad zu warm

Schneefallgrenze sinkt

„Der Oktober hat zu mild geendet, der November zu mild begonnen“, fasste es Meteorologe Martin Templin am Sonntag zusammen. Üblich wären derzeit Höchsttemperaturen von 8 Grad in Wien, 7 in Linz und 9 in Innsbruck. „Derzeit sind wir aber überall 2 bis 3 Grad zu warm.“ Ginge es so weiter, könnte auch der November den Rekord zum wärmsten Monat knacken. „Dafür ist es aber noch zu Früh“, sagte Templin, verspricht diese Woche doch einen Wetterumschwung. „Es wird im Laufe der Woche peu à peu kühler.“

So beginnt der Montag noch mit Temperaturen von bis zu 14 Grad – am wärmsten wird es im Bereich Salzkammergut, am kühlsten in Osttirol – teilweise sei auch etwas Regen möglich. Der Dienstag bleibt bei 5 bis 8 Grad wiederum trocken, bis am Mittwoch dann der Schwenk einsetzt. „Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.100 Meter, über 1.300 können auch einige Zentimeter Neuschnee dazukommen“, prognostiziert Templin. In den Niederungen gibt es Regen. Täglicher Begleiter – auch schon in den Tagen zuvor – ist in den niederen Lagen zudem zäher Nebel. Die Temperaturen bleiben vorerst aber ähnlich und liegen am Mittwoch bei 6 bis 9 Grad.