Heuriger September war "ungewohnt normal“ kühl

29,6 Grad in Graz

Abzulesen sei der Wetterumschwung um die Monatsmitte vor allem aus den Temperaturen: Lag in Wien das Mittel in der ersten Septemberhälfte noch bei 18,6 Grad, stürzte es in der zweiten um 6 Grad auf 12,2 ab. Ähnlich auch in Klagenfurt: Hier war es in der zweiten Monatshälfte knapp 7 Grad kühler als in der ersten.

Die tiefsten Temperaturen (unter 1.000 Höhenmetern) erreichte es mit minus 4,3 Grad in den beiden niederösterreichischen Gemeinden Schwarzau und Moorbad Harbach. Der heißeste September-Tag entfiel hingegen auf Graz: Am 14. hatte es in Steiermarks Hauptstadt 29,6 Grad. „Trotz Ausnahmen wie den diesjährigen September geht der Trend in den nächsten Jahren dennoch klar dahin, dass der September immer häufiger zur Verlängerung des Sommers wird“, prognostiziert Zimmermann.

20-Grad-Marke

Apropos Prognose: Auch der Oktober verspricht wieder etwas wärmere Temperaturen. Aber erst ab Mitte kommender Woche, so Zimmermann. Bis dahin werde man „keine großen Sprünge“ machen. In den meisten Gegenden wird es bis Dienstag weiterhin so um die 14 Grad haben. Ab Mittwoch können die Temperaturen dann aber auch wieder die 20-Grad-Marke knacken.

Von 5. bis 9. Oktober ist eine mildere Phase und ein goldener Herbst in Sicht. Ob dann ab der Monatsmitte – wie im September – wieder ein Wetterumschwung bevorsteht, könne man noch nicht sagen. Die Vorhersagen seien dafür noch zu unsicher.