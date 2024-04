NÖ: Pkw-Lenkerin knallte in drei stehende Autos

Sie krachte in das Fahrzeug der 55-Jährigen. Aufgrund des wuchtigen Anpralls wurde dieses Auto auf das davor stehende und dieses wiederum auf den ersten Wagen des Viererpulks geschoben.

Eine 20-jährige Frau aus Krems war laut Polizei um 7.35 Uhr auf der B 37 in Fahrtrichtung St. Pölten durch das Stadtgemeindegebiet von Krems unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachkommender Lenker (51) hielt sein Fahrzeug dahinter an. Und auch hinter ihm konnte eine 55-jährige Frau ihren Pkw noch rechtzeitig stoppen. Doch die dann nachkommende Pkw-Lenkerin, eine 48-jährige Kremserin , schaffte es nicht mehr anzuhalten.

Ein Auffahrunfall verursachte Dienstagfrüh in Krems eine Karambolage mit vier Fahrzeugen. Zwei Personen mussten verletzt ins Spital gebracht werden.

Der Anprall war laut Polizeibericht so wuchtig, dass das Heck des zuerst touchierten Pkw’s auf der Motorhaube des zweitgereihten Autos zum Stillstand kam. Bei dem Crash erlitten die 48-jährige Unfalllenkerin und der 51-jährige Mann im zweiten Auto Verletzungen unbestimmten Grades.

Eingeklemmt

Die 48-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems an der Donau transportiert. Die B37 war im Bereich der Unfallstelle zwei Stunden nur erschwert passierbar.