Neunjährige wurde sexuell belästigt: Vater ging auf Verdächtigen los

Die Suche nach einem 39-Jährigen, der am Donnerstag eine Neunjährige in einem Einkaufszentrum in Kufstein sexuell belästigt haben soll, lief aus dem Ruder.

Wie heute.at berichtet, erstattete die Familie am Donnerstagabend eine Anzeige. Das Mädchen sei von einem Unbekannten unsittlich berührt worden. Der Verdächtige war auf Videoaufzeichnungen zu sehen.

Am späteren Abend ging erneut ein Anruf bei der Polizei ein: Der 37-jährige Vater des Mädchens meldete, dass er den Mann in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Kufstein angetroffen habe.

Selbstjustiz

Allerdings wartete er nicht auf die Beamten, sondern wollte den Mann selbst dingfest machen: Der Vater ging auf den 39-Jährigen los, versetzte ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht. Danach drängte er ihn ein ein Fahrzeug. Zeugen informierten die Polizei über den Vorfall. Tatsächlich fanden die Ermittler das Fahrzeug vor der Polizeiinspektion auf. Der Vater hatte den Verdächtigen auf dem Rücksitz festgehalten.

Die Beamten trennten die beiden Männer. Der 39-Jährige hatte durch die Schläge schwere Verletzungen im Gesicht erlitten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Verdacht der sexuellen Belästigung wurde bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.

Auch für den 37-Jährigen gibt es Konsequenzen: Er wurde ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, Freiheitsentziehung und gefährlicher Drohung. Außerdem hatte er einen Komplizen hinzugezogen, einen 42-Jährigen, der wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt wurde.