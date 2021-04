Neuer Cobra-Chef: „Es gibt genug terroristisches Potenzial“

Terror. Wie ein Fall aus Deutschland gezeigt hat, ist die CBRN-Gefahr in Europa fortgeschritten. Darunter versteht man Anschläge mit chemischen (C), biologischen (B), radiologischen (R) oder nuklearen (N) Kampfmitteln. Im März des Vorjahres ist der 31-jährige Islamist Sief Allah H. in Düsseldorf zu zehn Jahren Haft wegen Terrorismus verurteilt worden. Er hatte in seiner Wohnung in Köln mit dem Gift Rizin eine biologische Bombe hergestellt. Es wäre der erste Terroranschlag mit einer sogenannten ABC-Waffe in Deutschland gewesen. Doch nach dem Tipp eines ausländischen Geheimdienstes stürmte 2018 eine Sondereinheit seine Wohnung. Sichergestellt wurden unter anderem 84 Milligramm Rizin. Nur ein Bruchteil davon auf der Haut kann für den Menschen bereits tödlich sein.

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Cobra im Oktober des Vorjahres mit entsprechender CBRN-Ausrüstung ausgestattet wurde. Selbst mit angelegter Atemschutzmaske ist der uneingeschränkte Gebrauch von Waffen, Funk und Vorsatz-Nachtsichtgeräten möglich. Es erlaubt außerdem den gleichzeitigen Einsatz eines Atemschutzfilters mit Pressluft. Zur ABC-Ausrüstung gehört ein leicht anzulegender Schutzanzug, Detektionsgeräte sowie ein Paket zur Notdekontamination im Fall einer Verseuchung.