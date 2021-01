Anti-Terror-Kampf: Vier Bewerber für Schlüsseljob bei der Cobra

Nicht erst seit dem Terroranschlag am 2. November in Wien kommt dem Anti-Terror-Kampf in Österreich große Bedeutung zu. Seit Jahren müssen sich Einheiten wie die Cobra oder die WEGA in Terrorfragen auf die neuen Herausforderungen einstellen.

Vor diesem Hintergrund kommt es in den nächsten Wochen zu einer viel beachteten Personalentscheidung. Die Cobra wurde im Zuge einer Organisationsreform zusammen mit anderen Spezialkräften in die Direktion für Spezialeinheiten (DSE) eingebettet; Direktor ist Bernhard Treibenreif. Bei der Reform ging es vor allem darum, zusammen mit den Observationseinheiten oder dem Entschärfungsdienst die Polizei im Anti-Terror-Kampf schlagkräftiger aufzustellen. Nachdem der bisherige operative Leiter der Cobra, Walter Weninger, im vergangenen September nach schwerer Krankheit starb, wurde der Führungsjob neu ausgeschrieben.

Dieser Schlüsselstelle kommt besonders im Hinblick auf mögliche Anschläge, Terrorlagen, Geiselnahmen oder organisierte Kriminalität besondere Bedeutung zu. Vor wenigen Tagen ist die Bewerbungsfrist zu Ende gegangen. Laut KURIER-Informationen haben vier Kandidaten ihre Bewerbungsunterlagen im Innenministerium abgegeben.

Die besten Chancen für die Stelle werden Hannes Gulnbrein nachgesagt. Der 62-Jährige gilt als erfahrener „alter Hase“ der Sondereinheit.