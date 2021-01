Wie sich die Spitze der Cobra neu aufstellt

An der Spitze der Direktion für Spezialeinheiten selbst verändert sich nichts. Direktor bleibt Bernhard Treibenreif. Doch für die Nachfolge des operativen Teils dreht sich das Personalkarussell heftig. Laut Insidern gelten vor allem drei Kandidaten als besonders aussichtsreich: Hannes Gulnbrein, Detlef Polay und Gerald Haider.

Kandidat eins: Hannes Gulnbrein wurde 2017 zum Standortkommandanten in der Cobra-Zentrale in Wiener Neustadt und stellvertretenden Abteilungsleiter von Weninger. Zuvor hatte er zwölf Jahre lang das Kommando des Standorts der Cobra in Wien über.