Neue Vorschrift: Plastikhufeisen für die berittene Polizei

Bei der berittenen Polizei in München wird auf Eisenbeschlag gesetzt. „Das hält länger. Wir laufen ja sehr viel auf Asphalt und Schotter. Da gibt es sehr viel Abrieb“, sagt Stallmeisterin Annett Fiebrich. Alle sechs bis acht Wochen müssen die Polizeipferde neu beschlagen werden. Bei den „Duplo-Hufen“ wäre der Intervall kürzer. Da beim Beschlagen immer wieder mal neue Löcher in die Hufe gesetzt werden müssen, ist das problematisch. „Da kommen die Hufe mit dem Wachstum gar nicht richtig nach“, sagt Fiebrich. Dass Kunststoffbeschläge weniger Straßenschäden verursachen, glaubt sie nicht. „Es geht um das Gewicht der Pferde. Bei 800 Kilo ist es egal, ob Eisen oder Plastik in den Asphalt drückt.“

Im Innenministerium weiß man von der Wiener Anordnung noch nichts und will dies deshalb vorerst nicht kommentieren. Dementiert werden hingegen Berichte von Kronenzeitung und KURIER-Informanten, wonach ein Polizist vergangene Woche vom einzigen Polizeipferd beim Training abgeworfen wurde.