Neue Statistik: Todesfälle durch Corona sind 2022 zurückgegangen

Im Gegensatz dazu war die Sterblichkeit 2022 (wie schon auch 2020 und 2021) aufgrund von Demenz (plus 31 Prozent) und Morbus Parkinson (plus zehn Prozent) deutlich erhöht. "Damit setzte sich eine Entwicklung, die bereits vor der Pandemie sichtbar war, fort." Auch seien die Zahlen bei nicht eindeutigen Unfällen angestiegen (plus 26 Prozent bzw. rund 300 Sterbefälle mehr im Vergleich zur Vorpandemieperiode). Hier handelt es sich laut Statistik Austria um Unfälle, bei denen der konkrete Hergang unklar ist. Am häufigsten gingen solche Unfälle mit Verletzungen wie Schenkelhalsbrüchen oder Schädelverletzungen einher. Sie betrafen nahezu ausschließlich Personen von 80 Jahren und mehr.

Mehr unbestimmte Todesfälle

Ebenfalls zugenommen haben unbestimmte Todesfälle (ICD-Codes: Y10-Y34), bei denen eine Unterscheidung zwischen Unfall, Mord oder Suizid nicht getroffen werden kann (+48 Prozent höhere Sterblichkeit bzw. knapp 200 Sterbefälle mehr im Vergleich zur Vorpandemieperiode). Solche Ereignisse trafen überwiegend Personen in einem Alter von unter 50 Jahren. In dieser Gruppe waren Sterbefälle mit Medikamenten- oder Vergiftungen durch Drogen, die an der Wohnadresse aufgetreten sind, am häufigsten.

Die durch Lungenentzündungen verursachte Sterblichkeit sank dagegen 2022 um 33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Gleiches galt für chronische Herzkrankheiten (minus zwölf Prozent), Schlaganfälle (minus 13 Prozent) und Herzinfarkte (minus 14 Prozent) sowie für die Sterblichkeit aufgrund von Transportmittelunfällen (minus 20 Prozent). Bei all diesen Todesursachen war laut Statistik bereits auch 2020 und 2021 jeweils ein Rückgang im Vergleich zur Vorpandemieperiode zu beobachten.

Neben den an Covid-19 Verstorbenen wies die Todesursachenstatistik im Jahr 2022 weitere 1.739 Personen (1,9 Prozent aller Sterbefälle im Jahr 2022) mit Covid-19 als Begleiterkrankung aus. In diesen Fällen sei Covid-19 als eine den Todesprozess beschleunigende Erkrankung eingestuft. Als Begleiterkrankung trat Covid überwiegend bei einer Krebserkrankung (wie zum Beispiel Lungenkrebs) und bei chronischen Herzkrankheiten (wie zum Beispiel Schlaganfällen oder rezidivierendem Herzinfarkt) auf.