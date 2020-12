Nächstes Tief: Erneut fallen 50 bis 100 Zentimeter Schnee

Jetzt also auch noch „Yvonne“: Ab Dienstagmittag schiebt sich das nächste Italientief über Österreich und macht sich ausgerechnet dort breit, wo es jetzt schon Rekordniederschläge gab, in Osttirol und Oberkärnten. Bis Mittwoch bringt „Yvonne“ erneut bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in den Tälern, vereinzelt sogar das Doppelte, etwa im Lesachtal.

Rekordmengen

Dabei sind die ab Freitag gefallenen Mengen längst Rekord, rechnet Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteororologie und Geodynamik (ZAMG) vor. In Lienz in Osttirol fielen wegen des Tiefs „Virpy“ 298 Millimeter Niederschlag. Das schlägt den bisherigen Lienzer Spitzenreiter aus 1966 (295 Millimeter).