Schneechaos geht in die Verlängerung

Und für den heutigen Dienstag wird ein weiterer halber Meter Neuschnee erwartet. Es sei in Osttirol davon auszugehen, „dass in weiten Regionen Gefahrenstufe 4, also große Lawinengefahr, herrschen wird“, so Mair. Beruhigung sei für Mittwoch zu erwarten. Vorerst bleibt die Lage angespannt.

Am Montag waren in Tirol Stromverbindungen in 19 Gemeinden durch unter der Schneelast gebrochenen Bäumen gekappt. Nicht nur in Osttirol. Ebenfalls stark betroffen war das hintere Ötztal in Nordtirol, wo es zeitweise ebenfalls Straßensperren gab.