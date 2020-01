Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Verfassungsgericht: Wer kommt als Präsident? Die türkis-grüne Bundesregierung muss demnächst einige zentrale Personalentscheidungen treffen. Vakant ist der wohl prestigeträchtigste Juristen-Job, den die Regierung zu vergeben hat: der Präsident des Verfassungsgerichtshofs. Christoph Grabenwarter gilt für den Top-Job als gesetzt. Türkis-Grün sucht eine Frau als Stellvertreter (mehr dazu hier).

Bundesmuseen: Edtstadler beruft Konrad und Kollegen ab. Karoline Edtstadler war bis Mittwochvormittag auch drei Wochen lang für die Kulturagenden zuständig. In den letzten Stunden in dieser Funktion hat Edtstadler noch rasch die Kuratoriumsvorsitzenden von insgesamt drei Bundesmuseen abgesetzt bzw. nicht mehr verlängert - per eMail. So wurde der Ex-Flüchtlingskoordinator Konrad in der Albertina nicht mehr verlängert. Die Nachfolgerin will den Job aber nicht (hier weiterlesen).

Coronavirus: Noch sieben Österreicher in Hubei. Nach Angaben des Außenministeriums sollen die Österreicher noch vor dem Wochenende in ihre Heimat zurückkehren. Die Weltgesundheitsbehörde WHO erwägt, angesichts der Ausbreitung des Coronavirus einen weltweiten Gesundheitsnotstand auszurufen (mehr Infos).

Wenn die Kunden im Grätzel fehlen. Das Leben in den Einkaufsstraßen in den Wiener Außenbezirken ist für Unternehmer schwierig: Die Passantenzahlen in den Außenbezirken gehen zurück. Eine "Grätzelmillion" könnte helfen (mehr dazu hier)

Rekordjahr im Tourismus: Schneearmer Winter sorgt für Ansturm. Gäste suchen neue Destinationen – und werden im Burgenland fündig. Pannonien entwickelt sich zur Ganzjahresdestination (zum Artikel).