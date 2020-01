Rekordjahr im Tourismus: Schneearmer Winter sorgt für Ansturm

Dabei hatte die Saison alles andere als rosig begonnen. Durch Schlechtwetter und die Verschiebung der Feiertage in den Juni lag der Mai 2019 hinter den Prognosen. Neueröffnungen und nach Renovierungen wieder verfügbare Unterkünfte hätten danach aber rasch für eine Trendwende gesorgt. So wurde etwa das Kurhaus Marienkron in Mönchhof wieder geöffnet, der Pannoniatower in Parndorf erweitert.