15. Liga-Sieg in Folge für Liverpool

Liverpool hat am Mittwoch in der englischen Fußball-Premier-League den 15. Sieg in Folge gefeiert. Die "Reds" gewannen das Nachtragsmatch der 18. Runde auswärts gegen West Ham United durch Tore von Mohamed Salah (35./Elfmeter) und Alex Oxlade-Chamberlain (52.) mit 2:0 und liegen damit in der Tabelle 14 Runden vor Schluss 19 Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City.

Der Spitzenreiter hält saisonübergreifend bei 32 Siegen und einem Remis aus den jüngsten 33 Liga-Partien und ist seit 41 Meisterschaftsmatches ungeschlagen.