Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Mild, wechselhaft: Der heutige Montag präsentiert sich wechselhaft: Zeitweise scheint die Sonne, zeitweise ist es bewölkt. In den Becken im Süden und in östlichen Flachland können sich stellenweise zäher Nebel bzw. Hochnebel halten. Der Wind kommt aus Südost bis Südwest. In manchen Tälern im Westen bricht Föhn durch. Die Temperaturen erreichen meist 4 bis 15 Grad. Bei Dauernebel hat es allerdings nur um 0 Grad. In 2000m Höhe hat es von Süd nach Nord 0 bis 10 Grad.