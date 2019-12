Gehirntumor: Jeden Tag verschwand ein kleines Stück von Werner

Und irgendwann hat sie ihn Franz genannt. Denn ihr Werner, der war nicht mehr da.

Der Mann, den Nicole Rumpler im Dezember 2017 geheiratet hatte, der Vater ihres Sohnes und Stiefvater ihrer Tochter verschwand jeden Tag ein Stückchen mehr. Zuletzt war er auf dem Stand eines Dreijährigen. Konnte kaum sprechen, musste gewickelt werden. Und wurde immer wieder aggressiv.

"Das ist die Krankheit"

„Ich musste erst lernen, damit umzugehen“, erzählt die 33-jährige Niederösterreicherin. „Zu sagen, das ist die Krankheit.“ Werner einen anderen Namen zu geben, half ihr dabei.

Am 16. November wurde Nicoles größter Albtraum wahr. An jenem Tag ist Werner an den Folgen eines inoperablen Gehirntumors – eines Glioblastoms – gestorben. Sie wusste, dass der Tag kommen würde. Doch wie wappnet man sich für den Tod eines geliebten Menschen?