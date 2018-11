Letzter Urlaub für Krebskranken: „Die Zeit kann uns keiner nehmen“

Die Sorgen, die Trauer – zumindest für Momente waren sie vergessen. „Es war das Schönste, einmal in so einer Fantasiewelt zu sein. Das haben wir alle gebraucht“, erzählt Nicole wenige Tage später am heimischen Esstisch. „In der schweren Zeit, die wir gehabt haben, haben unsere Kinder schon lange nicht mehr so gestrahlt.“ Mittlerweile hat die Realität die Rumplers wieder eingeholt. Arzttermine stehen an. In Kürze wird sich entscheiden, ob Werner die nächste Chemo-Therapie beginnt. Nicole hat Listen mit Notfallnummern aufgehängt.

Doch 1000 Fotos, die bald sein Schlafzimmer und dann das Zimmer im Hospiz schmücken sollen, erinnern nun an den Urlaub. An das rosa Schloss und die beeindruckende Disney-Parade.