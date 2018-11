Mobile Palliativteams: Die letzten Tage schön verbringen

Am Besuchstag ist M. sehr übel. „Ich habe heute ein bisschen mehr gedrückt“, sagt die 47-Jährige und weist auf die Pumpe. Ruh beruhigt ihre Patientin, mahnt aber: „Wegen der Fieber-Geschichte, wenn es nicht besser wird, fahren Sie wirklich ins Krankenhaus.“ Die Palliativschwester ist aber nicht nur für das Schmerzmanagement zuständig. Sie legen neue Katheterzugänge, informiert die Patienten und Angehörigen, koordiniert Behandlungen und Termine mit Ärzten und Krankenpflege, helfen beim Thema Pflegegeld. Was genau notwendig ist, wird in Abstimmung mit Palliativärzten und Sozialarbeitern bei der wöchentlichen Dienstbesprechung beschlossen.

Kein Zeitdruck

Auch an diesem Mittwoch ist Ruh mit M.’s Sohn in Kontakt. Für M. ist aber eine andere Art der Betreuung ausschlaggebend. „Ich weiß, dass da jemand da ist für mich. Der mir hilft wenn es mir schlecht geht“, sagt die 47-Jährige. Der auch einfach nur zuhört. Zeitdruck hat Ruh bei ihren Besuchen nicht. „Wenn es jemandem schlecht geht, bleibe ich auch zwei Stunden da. Auch, wenn Angehörige Redebedarf haben.“ Auch fixe Termine gibt es nicht, die Schwestern und Pfleger kommen bei Bedarf.

Zehn Patienten betreut „Schwester Gabi“ derzeit. Nicht bei allen ist sie wöchentlich zu Besuch, geht es zu Ende, kann sie aber auch täglich da sein. Daran denkt M. aber nicht: „Ich kämpfe solange es geht“, sagt sie.

Ganz leicht wird es dem mobilen Palliativteam aber nicht gemacht. Das Thema stehe bei der Politik nicht ganz oben auf der Agenda, meint Ruh. Abgesehen von einer Sockelfinanzierung vom Land NÖ, die die Personalkosten deckt, wird das Angebot über Spenden finanziert, erklärt Geschäftsführerin Blau. „Das Problem sind oft die Verschreibungen, sagt Ruh. Jedes Medikament müsse extra verschieben werden, vieles ist Chefarztpflichtig. Die Patienten hätten viele Wege und aufgrund der Rezeptgebühren auch Kosten. „Was macht da jemand, der keine Hilfe hat? Das ist im Krankenhaus anders.“