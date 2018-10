Diagnose Hirntumor: „Man steht vor dem Nichts“

Die Wohnung der Rumplers in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ist hell und freundlich, auf jedem freiem Platz stehen Familienfotos, bunte Jacken des zweijährigen Damien und der sechsjährigen Selina hängen im Vorzimmer. Nur ein großer Medikamentenschrank samt Schloss verrät, dass das Leben von Familie Rumpler vom Krebs beherrscht wird.

„Es ist das erste Mal, dass wir um Hilfe bitten“, sagt Nicole Rumpler. „Wir waren beide berufstätig, haben gut verdient...“, fügt die zweifache Mutter fast schon entschuldigend hinzu. Doch seit dem 5. Juli ist nichts mehr so wie es war. An diesem Donnerstag brach ihr Mann Werner zusammen, konnte plötzlich keine Wörter mehr bilden. Die Familie dachte an einen epileptischen Anfall, an einen Schlaganfall.

Nur einen Tag später war klar. Der 37-jährige Detektiv leidet an einem Glioblastom, einem inoperablen Gehirntumor, der auf der Hauptschlagader sitzt und auf das Gedächtnis- und Sprachzentrum drückt. Jährlich erkranken rund 400 Menschen in Österreich an dieser aggressiven Krebsform, die Lebenserwartung ist mit vier bis sechs, maximal 15 Monaten gering. „Die Ärzte sagen, wir können froh sein, wenn er Weihnachten noch erlebt“, erzählt die 32-Jährige.

Erst seit drei Jahren ist das Paar zusammen, vor zwei Jahren kam der gemeinsame Sohn auf die Welt, Nicoles Tochter nahm Werner als die seine an. Am 2. Dezember 2017 heiratete das Paar standesamtlich.