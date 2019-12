Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

11 Jahre nach Maier: Mayer holt Super-G-Sieg in Lake Louise. Der Olympiasieger holt im achten Saisonrennen den ersten Sieg für den ÖSV. Kriechmayr wird Dritter ( zum Artikel ).

US-Präsident Trump will Impeachment-Anhörung schwänzen. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses hatte Trump zur Anhörung zur Ukraine-Affäre eingeladen ( mehr Infos ).

Unwetter: Helfer starben bei Hubschrauberabsturz in Frankreich. Der Helikopter befand sich auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz im Süden ( mehr dazu hier ).

Nach Mordaffäre: Maltas Premier will zurücktreten. Nach der Affäre um Mord an Journalistin stellt Maltas Regierungschef seinen Rückzug in Aussicht (weiterlesen).