11 Jahre nach Maier: Mayer holt Super-G-Sieg in Lake Louise

Eine Ära ist am Sonntag zu Ende gegangen: Olympiasieger Matthias Mayer sorgte als Gewinner des Super-Gs von Lake Louise für das Ende der Siegesserie der Norweger im Banff National Park. Kjetil Jansrud (3) und der nach dem vergangenen Winter zurückgetretene Aksel Lund Svindal (4) hatten sich seit 2011 die Erfolge in Kanada aufgeteilt, nun war erstmals seit dem Schweizer Tobias Grünenfelder anno 2010 wieder eine andere Nation an der Reihe – nämlich die Österreicher. Und diese, man lese und staune, erstmals seit Hermann Maier und dem 30. November 2008.

Matthias Mayer feierte seinen sechsten Weltcupsieg, und der 29-jährige Kärntner bescherte dem ÖSV-Herren-Team auch den ersten Podestplatz in dieser Saison - und den ÖSV-Alpinen überhaupt auch den ersten Sieg. Und wie: Vier Zehntelsekunden lag er am Ende vor dem zweitplatzierten Super-G-Weltmeister Dominik Paris aus Südtirol, das war schon eine kleine Welt in diesem Rennen bei Prachtwetter und nur noch minus 14 Grad.