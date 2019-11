Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Mild: Im Flachland und in den Niederungen beginnt der Tag mit Nebel- bzw. Hochnebel, in den Bergen sonnig. Von Westen ziehen schon früh Wolken herein, es kann stellenweise nieseln. Mit diesem Wolkenband können sich die Nebel am Nachmittag dann auch im Norden etwas lichten. Durchwegs trüb bleibt es hingegen generell im Südosten. Der Wind ist in allen Höhen nur schwach bis mäßig. Die höchsten Temperaturen: 3 bis 12 Grad, in 2000m um 3 Grad.