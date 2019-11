Wie Details aus Ermittlungsakten öffentlich werden

Politiker lieben offenbar die vermeintlich sicheren Nachrichtendienste auf ihren Mobiltelefonen. Diese speichern aber alles ab – die Protokolle sind nun Fundgrube bei den strafrechtlichen Ermittlungen in der Ibiza-Causa. Bei Rechtsanwälten, Richtern und Staatsanwälten ist der Unmut aber groß, dass sensible Informationen den Weg aus den Akten an die Öffentlichkeit finden.

Chat-Protokolle

Zuletzt geschehen beim Ermittlungsakt rund um den gefallenen Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Seitenlange Chat-Protokolle wurden publiziert.