Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Kickl will IS-Unterstützern Staatsbürgerschaft aberkennen. Der FPÖ-Klubchef hat kein Verständnis für die Rückholung der Salzburgerin Maria G., die mit ihren beiden Kleinkindern in einem kurdischen Internierungslager in Nordsyrien lebt. Er fordert stattdessen die Aberkennung der Staatsbürgerschaft für "IS-Unterstützer" (zum Artikel).