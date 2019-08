Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Wolkig und wechselhaft: Heute ist es in ganz Österreich frisch und unbeständig. Der Tag startet mit vielen Wolken und es regnet zeitweise. Am Nachmittag kann es zwischenzeitlich auflockern; an der Alpennordseite zeigt sich die Sonne. An der Alpensüdseite hingegen bleibt es unbeständig und es kann zu Gewittern kommen. Wind weht mäßig, im Osten zunächst noch kräftig. Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad.