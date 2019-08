"Der Rudi hat si eineg’haut für die Menschen" - ein Nachruf

Der 1951 in relativ ärmlichen Verhältnissen in Wien geborene und aufgewachsene Hundstorfer erlernte den Beruf des Bürokaufmanns. Er stieg vom Kanzleimitarbeiter im Rathaus bis zum Chef der Gemeindebediensteten Gewerkschaft auf, ohne die in Wien bis heute nur sehr wenig geht. Aber auch die späteren noch höheren Positionen und Funktionen änderten nichts an seinem Politik-Verständnis und Menschenbild. Als Volkshilfe-Wien-Präsident wollte er vor allem Eines: „Hinsehen, wo andere wegsehen – helfen, wo sich andere taub stellen.“