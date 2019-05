Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Wechselspiel aus Sonnenschein und Wolken: Heute kann man noch ein paar Sonnenstrahlen tanken, bevor es am Wochenende wieder kälter wird. Bis zum Abend wechseln in ganz Österreich Sonnenschein und ein paar dichtere Wolken. Allerdings muss zeitweise mit Regenschauern gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt um 2.000 Meter Seehöhe. Mitunter können auch Gewitter niedergehen. Von zwei bis elf Grad in der Früh steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf 14 bis 21 Grad.

Die "Eisheiligen", die laut Bauernregel an ihren Gedenktagen vom 12. bis 15. Mai für Kälteeinbrüche sorgen, leisten heuer wohl ganze Arbeit. Laut Prognose der ZAMG sinken in der kommenden Woche die Temperaturen wieder, das Wetter bleibt wechselhaft.