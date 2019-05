Airbnb lockt mehr Gäste an und Politiker auf den Plan

Mehr als eine Million Urlauber in Österreich haben 2018 eine Unterkunft über Airbnb gebucht und damit um 40 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, teilte der Zimmervermittler aus den USA am Donnerstag mit. In der Branche wird gemunkelt, dass das Plus wohl auch durch eine gestiegene Meldemoral zustande gekommen ist. Sprich, jetzt weniger Wohnungsbesitzer an der Steuer vorbei vermieten – speziell in Wien, wo die Plattform mit knapp 12.000 Unterkünften am stärksten vertreten ist. Statistiken zufolge sind Airbnb-Gäste bereits für rund 2,5 Prozent der heimischen Gästenächtigungen verantwortlich.