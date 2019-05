Kickl kauft neue "mannstoppende" Munition

Bei der österreichischen Polizei wird aktuell diese Projektilart

verwendet. Sie ist kaum „mannstoppend“, bei einem Treffer

werden nur rund 20 Prozent der Energie abgefangen – der

Rest „fliegt“ nach dem Durchschuss in irgendeine abgelenkte

Richtung weiter. Deshalb müssen oft mehrere Schüsse

abgegeben werden, Unbeteiligte sind außerdem in hoher

Gefahr. Bei einem Treffer in den Autoreifen hinterlassen

die Projektile so kleine Löcher, dass ein Fahrzeug noch

kilometerweit fahren kann.