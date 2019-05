Moser fordert mehr Geld: Reformminister steht unter Reformdruck

Daran erinnerte am Donnerstag bei einem Journalistengespräch neben anderen der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Gerhart Holzinger.

Er verwies dabei auf Mosers 1007 Reformen, die dieser bei seinem Ausscheiden aus dem Rechnungshof 2016 der damals rot-schwarzen Bundesregierung vorgeschlagen habe. In diesem Zusammenhang sagte Moser schon im Dezember 2017 zum KURIER: „Wenn man Österreich mit anderen Ländern vergleicht, könnten wir in unserem System bis zu zehn Milliarden Euro effizienter einsetzen.“

An solchen Ansagen wird Mosers Wirken und sein Wunsch nach mehr Budget natürlich gemessen. Die Einsparungen umzusetzen, ist freilich schwierig bis unmöglich. Das hat mehrere Gründe.

In der Volkspartei, in der ihn Kanzler Sebastian Kurz zum Minister gemacht hat, hat Moser keine Hausmacht.

In der FPÖ, für die Moser u.a. als Direktor im Parlamentsklub tätig war, gilt der Kärntner seit seinem Wechsel zu den Türkisen de facto als Fahnenflüchtiger und Verräter. Dazu kommt Mosers seit jeher angespanntes Verhältnis zu den Landeshauptleuten. Seine Ideen – wie eine Kompetenzverlagerung bei Mindestsicherung, Energie oder Spitälern hin zum Bund – fanden im Kreis der mächtigen Landeschefs keine Fans.

Und obendrein hat die SPÖ im Bundesrat eine Veto-Möglichkeit bei der für Verfassungsänderungen nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit.

Wenn man so will, sitzt Moser also zwischen allen Stühlen.