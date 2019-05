Vorwürfe gegen Kindergarten: Zweijährige auf Hochstuhl fixiert

„Massive pädagogische Missstände“, Veruntreuung und Mobbing: Die Liste der Vorwürfe gegen eine Pädagogin sowie die Leiterin eines Kindergartens im Bezirk Mattersburg ist lang – für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Am Donnerstag haben Eltern Anzeige bei der Polizei erstattet, erzählt eine Mutter, die anonym bleiben möchte. Auch in der zuständigen Abteilung des Landes ist am Mittwoch eine Anzeige wegen des Verdachts einer Misshandlung eingegangen. Das bestätigt ein Sprecher von Landesrätin Daniela Winkler ( SPÖ).